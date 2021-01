"I want to dance again" spreekt aan: "eerste feestje na corona" van StuBru verhuist naar Sportpaleis

"I want to dance again", het evenement dat Studio Brussel wil organiseren eens het weer mag, wordt verplaatst van de Lotto Arena naar het Sportpaleis. Daarmee wordt de capaciteit meer dan verdubbeld. Het was Jeroen van The Subs - die als headliner op het podium zal staan - die het nieuws bekendmaakte vanop het dak van het Sportpaleis.