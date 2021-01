IN KAART: Van Deinze tot Neeroeteren, op deze locaties komen al zeker vaccinatiecentra

Momenteel is de vaccinatie bezig van de bewoners van de woonzorgcentra. Later deze maand is het de beurt aan het personeel van de rusthuizen. Eind deze maand komt ook het ziekenhuispersoneel aan bod. De huisartsen, bewoners en personeel van andere collectieve zorginstellingen worden vanaf februari gevaccineerd. Die vaccinatie verloopt via de ziekenhuizen.