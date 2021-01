Joe Biden stelt ervaren diplomaat William Burns voor als nieuwe topman van de Amerikaanse geheime dienst CIA

"William Burns deelt mijn overtuiging dat de geheime dienst apolitiek moet zijn en dat de mensen die er toegewijd voor werken de dankbaarheid en het respect van onze natie verdienen", zo staat in de mededeling van Joe Biden.

Net zoals voor andere topfuncties is het evenwel de Senaat die beslist over de benoeming, maar wellicht is dat niet echt een probleem. Burns geniet een stevige reputatie over de partijgrenzen heen en de Democraten zullen de meerderheid hebben in de Senaat als Joe Biden president wordt.

Met Burns zou de CIA (Central Intelligence Agency) voor het eerst een topdiplomaat als directeur krijgen. Hij heeft meer dan 30 jaar gewerkt voor Buitenlandse Zaken en was onder meer ambassadeur van de VS in Rusland en in Jordanië. Onder president Barack Obama was Burns als viceminister van Buitenlandse Zaken bevoegd voor het Nabije Oosten en onderhandelde hij mee over het nucleaire akkoord met Iran. Net voor het afsluiten daarvan, ging hij evenwel met pensioen.

Sindsdien werkt Burns voor de denktank Carnegie Endowment for International Peace. Burns is de voorbije maanden echter vooral opgevallen door zijn kritiek op het beleid van huidig president Donald Trump. In augustus waarschuwde hij al dat Trump zich niet zou neerleggen bij een eventuele verkiezingsnederlaag. (Lees verder onder de foto).