Eerste hoofdrol voor Joke Emmers in nieuwe fictiereeks LEEF: "Lijktooister is eigenlijk een heel mooi beroep"

Om zich helemaal te kunnen inleven in haar rol ging Joke Emmers langs bij een begrafenisondernemer. "Dat was heel interessant", zegt de actrice. "Hij vertelde me dat een lijktooister echt nodig is omdat lijken veel witter worden. Ik wist bijvoorbeeld ook niet dat lijken beginnen te zweten als ze uit de koeling worden gehaald om ze te groeten. Dat komt omdat de condens zijn werk begint te doen. Familieleden die dat niet weten, schrikken zich soms rot. De wereld van de begrafenisonderneming is echt wel bijzonder."