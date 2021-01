Kortenberg wil nieuw sportcomplex bouwen vlak bij recyclagepark

De vraag naar een gloednieuw sportcomplex in Kortenberg is er al een tijdje. Heel wat sportverenigingen in de gemeenten zoeken een nieuw onderdak, want de huidige sportinfrastructuur is verouderd en te klein. "Wij huren momenteel onze terreinen", zegt Martin Vosswinkel van de plaatselijke tennisclub. "Maar binnen twee jaar loopt dat contract af, dus het zou handig zijn, mochten we tegen dan een nieuwe uitvalsbasis hebben, die groter is dan de huidige. Want zo kunnen we ook meer leden aanwerven."