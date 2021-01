Leerlingen haarzorg kunnen maar weinig oefenen: "We missen onze klanten"

In de kappersopleidingen kunnen de leerlingen minder oefenen dan normaal. Er mogen geen klanten naar de school komen om hun haar te laten knippen of kleuren. De leerlingen moeten zich vooral beredderen met de hoofden van oefenpoppen. "We hopen dat we zo snel mogelijk weer klanten mogen ontvangen", zegt Marlène Wybo van de opleiding haarzorg van het RHIZO in Kortrijk.