Leverancier kappersproducten uit Deinze in problemen: “Penselen om haar te verven uitverkocht door grote vraag”

“We merken dat heel veel kappers een pakket aanbieden aan hun klanten waarmee ze thuis hun haren kunnen kleuren”, vertelt Peter Van Speybroeck van Hairco. “Momenteel kunnen we ons 2 dagen in de week nog bezighouden met het klaarmaken van die pakketjes, maar we hebben al onze medewerkers op economische werkloosheid moeten zetten. Ik weet dat dat het geval is bij heel veel toeleveranciers van kappersproducten.”

Hairco uit Deinze ziet zijn inkomsten zienderogen slinken. “We kunnen het verlies niet meer goedmaken”, zegt Van Speybroeck. “De omzet is weg en dat kan niet meer gerecupereerd worden. Gelukkig is er steun vanuit de overheid, maar als dit nog lang gaat duren, gaan heel veel bedrijven in moeilijkheden komen.”