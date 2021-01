Liveblog: Aantal bevestigde besmettingen stijgt, ski-organisaties schrappen reizen

16 van de 21 Vlaamse ski-organisaties schrappen alle boekingen voor reizen tot en met de krokusvakantie. Ze zeggen in een gezamenlijk persbericht de oproep van de overheid te volgen en het signaal te geven dat reizen op dit moment geen goed idee is.



"Zowel in België, maar ook in typische skibestemmingen zoals Oostenrijk, Italië en Frankrijk, zijn de coronacijfers niet opportuun om nu georganiseerde skireizen te organiseren", klinkt het. Daarnaast zijn er ook de verplichte quarantaine- en testmaatregelen. Die hebben een te grote impact op de terugkomende reizigers, zeggen de organisaties. "En de kans dat hierin snel versoepeld zal worden is nihil."



Voor de krokusvakantie alleen gaat het om meer dan 10.000 reizigers die hun skivakantie in het water zien vallen, zegt Dick Van Dyck van JOSK Reizen, die optreedt als woordvoerder. "De meesten vinden het natuurlijk zeer jammer dat de georganiseerde skivakantie niet doorgaat, maar we lezen toch ook wel dat de meeste klanten de beslissing begrijpen. Heel veel klanten boeken al voor de paasvakantie omdat we een beetje hopen zo later op het seizoen een opening te kunnen creëren."



De 16 organisaties (om Aktief-ski, Arena Travel, Axion Ski, Carolus Ski, Famiski, JOSK Reizen, Skifriends, Snowdream, Snowfriends, SnowMania, SnowPlus, Sporty Ski, Staes Skivakanties, Tramontana, Travelwhite en VOS Travel) hopen dat andere reisorganisatoren hun voorbeeld zullen volgen en dat er een Europese maatregel komt om concurrentievervalsing tegen te gaan. "Een scenario waarbij de (zelf) geannuleerde contracten van Vlaamse touroperators en reisorganisatoren dit seizoen nog worden ingenomen door andere Europese landen, waar er minder strenge regels gelden, is nefast voor de toekomst van de Vlaamse reisindustrie."



Eerder besliste Intersoc, de vakantiedienst van ziekenfonds CM, om alle skivakanties te schrappen tot de paasvakantie.