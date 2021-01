Liveshow Bommelsfeesten Ronse 30.000 keer bekeken: “Meer dan aantal inwoners, het was een immens succes”

“Maar niet alleen de online uitzending was een succes”, zegt Vercruysse nog. “De tocht van het koningspaar door de straten van Ronse viel ook enorm in de smaak. De mensen zitten al zo lang in hun kot, en dan mogen ze eindelijk naar buiten, al is het maar om even te zwaaien aan de voordeur. Het was een kippenvelmoment. De mensen hadden hun huizen versierd en ze stonden verkleed in hun deuropening. Het was supermooi. Ik zou alle Ronsenaars willen bedanken die zo enthousiast hebben meegedaan”, sluit Vercruysse het relaas van de dag af.