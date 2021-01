Natuurhulpcentrum Oudsbergen vangt 7 lynxen uit Litouwen op 

"Dat zijn stevige 'poezen'. 60 centimeter hoog en ze wegen zo'n 20 kilo ongeveer. Het zijn prachtige dieren", zegt Sil Janssen van het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen. "Vanwaar ze precies vandaan komen weten we niet, want ze zaten al een tijdje in gevangenschap. En er zijn zowel jonge als oudere dieren bij." Sommige dieren waren gekwetst en worden nu verzorgd: "Eén lynx heeft ook een gebroken poot maar het is nog onduidelijk of dat gebeurd is bij het vangen, of dat de poot ervoor al gebroken was. Een ander dier heeft een wonde op zijn kaak. Maar ze hebben allemaal ondertussen de dierenarts gezien."

De dieren werden gehouden door een particulier in zijn schuur: "Net zoals bij ons mag dat ook in Litouwen niet" gaat Janssen verder. "De overheid wist er van, maar ze vonden geen opvang, en uiteindelijk zijn ze hier bij ons terecht gekomen. Het Natuurhulpcentrum gaat nu op zoek naar een dierentuin die de dieren kan opvangen.