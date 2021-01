Meer vergelijkingsmogelijkheden voor mensen met zonnepanelen

Het is één van de opvallendste wijzigingen in het energielandschap dit jaar. Sinds begin dit jaar kunnen mensen die zonnepanelen plaatsen, niet meer genieten van het regime van de zogenaamde "terugdraaiende teller". (Mensen die al zonnepanelen hébben, kunnen dat wel nog.) Dat regime is een financieel gunstige verrekening van de eigen stroomproductie.