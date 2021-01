Restaurant Melchior in Tienen krijgt eerste Michelinster

Bij de tweesterrenrestaurants blijft het Brussels Gewest heersen. Bon bon in Sint-Pieters-Woluwe, La Paix in Anderlecht, Le Chalet de la forêt in Ukkel en Comme chez soi in Brussel behouden hun twee sterren.

Ook De Vijvers - Celeste in Averbode, EED en EssenCiel in Leuven, Sir Kwinten in Sint-Kwintens-Lennik, Brasserie Julie in Sint-Martens-Bodegem, 't Stoveke in Strombeek-Bever, Couvert Couvert en Arenberg in Heverlee, Alain Bianchin in Overijse, Michel in Groot-Bijgaarden behouden, net als de bekende éénsterrenzaken in het Brusselse gewest, hun ster.