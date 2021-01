Minister van Justitie Van Quickenborne (Open VLD): "Aanzetten tot haat en geweld naar correctionele"

"Voor alle duidelijkheid: dit is geen bijkomende beperking van de vrijheid van meningsuiting", zegt Van Quickenborne. "Maar er zijn een aantal grenzen getrokken in de wetten, en dan vind ik dat dit ook effectief moet worden vervolgd.

"In het parlement kan een politicus alles zeggen", aldus de minister. Maar buiten het parlement, en dus bijvoorbeeld op Twitter, is dat volgens hem anders. "Gelukkig hebben we de rechtspraak, de derde macht die zich daarover in alle onafhankelijkheid moet over uitspreken."

Toch zijn het de politici die de wetten maken. "Het moet gaan over aanzetten, over oppoken. Het moet bewust gebeuren", zegt Van Quickenborne. "Als minister van Justitie is het niet aan mij om over elke individuele zaak te oordelen." Hij schetst wel een grens: "U kunt bijvoorbeeld gerust betogen tegen de komst van een asielcentrum, maar wat u niet kunt doen, is woorden gebruiken die mensen aanzetten om dat asielcentrum in brand te steken."