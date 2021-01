Neeroeterse sporthal wordt vaccinatiecentrum voor inwoners van Maaseik, Dilsen-Stokkem en Kinrooi

Voor het vaccinatiecentrum in sporthal De Borg kan openen, moeten er eerst nog heel wat voorbereidingen gebeuren. "We moeten de locatie nog inrichten", zegt burgemeester van Dilsen-Stokkem Sofie Vandeweerd (Open VLD). "Zo moeten de vaccinatielijnen ingedeeld worden en moet er genoeg ruimte zijn voor de social distancing en ontsmetting. Anderzijds zijn er ook op personeelsvlak heel wat uitdagingen. We moeten uiteraard voldoende verplegend personeel hebben. We rekenen op een team van een tiental verplegers en dokters die constant ter beschikking zijn om dat vaccinatiecentrum zeven op zeven dagen te bemannen."