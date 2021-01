Nieuwe fase vernieuwing Woluwelaan start vandaag: afrit 5 op binnenring gaat definitief dicht

"In een volgende fase leggen we een tunnel aan op het huidige rijvak richting Vilvoorde", stelt De Coster. "Dat zijn zeer ingrijpende werken, waar het auto- en vrachtwagenverkeer veel hinder zal van ondervinden. Mensen die normaal afrit 5 gebruiken vragen we om het op- en afrittencomplex Brucargo op de E19 te gebruiken. Dat biedt een goede aansluiting op de grote verkeersassen in de omgeving. We verwachten dat deze hinder toch een jaar of twee zal duren."