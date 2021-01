Nieuwe Michelingids: Libertine uit Erpe, ’t Hofke van Bazel uit Kruibeke en Souvenir uit Gent krijgen nieuwe sterren 

Dit jaar is er ook iets nieuws: de groene sterren. Die prijs gaat naar restaurants die duurzaam werken. Dat betekent dat ze producten kopen bij lokale boeren, vaker kiezen voor vegetarisch koken en zo weinig mogelijk voedsel weggooien. Tien Belgische restaurants hebben voor het eerst zo'n groene ster gekregen. Het Oost-Vlaamse restaurant 't Hofke van Bazel uit Kruibeke van chef Kris De Roy is daar één van: “We zijn super blij met deze award. Door alles wat er gebeurd is in de horecasector met corona hadden we het niet verwacht. We wisten niet of er veel is gecontroleerd, dus het was zeker een verrassing en dat maakt het nog mooier”. Ook het Gentse restaurant "Souvenir" van de IJslandse chef Vilhjalmur Sigurdarson krijgt een groene ster.

De nieuwe erkenning is een opsterker, vindt chef De Roy van 't Hofke van Bazel. “We zijn zeven jaar geleden begonnen met onze eigen moestuin op een heel groot terrein. Daarvoor hadden we al een klein tuintje, maar dat werd uiteindelijk te klein. De bedoeling was om een extra meerwaarde te creëeren door eigen kruiden en groenten te kweken, eruit te halen en te verwerken tot compost”."