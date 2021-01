Nieuwe Michelingids: naast Hof van Cleve heeft België nu ook een tweede restaurant met drie sterren, Zilte in Antwerpen

Het Hof van Cleve van chef Peter Goossens in Kruisem is niet langer het enige Belgische restaurant met drie sterren, maar krijgt het gezelschap van restaurant Zilte van Viki Geunes in Antwerpen. Tien restaurants krijgen hun eerste ster. Restaurant Castor in Beveren-Leie en Restaurant Bartholomeus in Knokke-Heist krijgen er een tweede ster bij. Alles samen verliezen ook 13 restaurants hun sterren.