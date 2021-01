Oudste Belg Julia Van Hool (111) test positief op corona, maar stelt het voorlopig goed

Julia Van Hool testte meer dan een week geleden positief op het coronavirus. "Gezien de omstandigheden stelt ze het eigenlijk redelijk goed", vertelt kleindochter Ilse Op de Beeck. "Ze heeft weinig neveneffecten."

"Ze vindt het vooral moeilijk dat ze nu geen bezoek mag ontvangen, dat valt haar heel zwaar", zegt Ilse. "Mijn vader belt haar nu twee keer per dag, maar dat is niet evident omdat ze niet goed meer hoort. Het zijn dus korte gesprekjes, maar dan is ze toch blij dat ze even iemand van de familie heeft gehoord."