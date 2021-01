Psycholoog Manu Keirse pleit voor nieuwe Psychologencommissie, na veroordeling Kaat Bollen: "Niet meer van deze tijd"

“Het is wel degelijk de bevoegdheid van de Tuchtraad om te oordelen over de waardigheid van het beroep, en of die in de verdrukking komt door de privéfoto’s van Bollen die in de media zijn gepubliceerd”, reageert hij in "De wereld vandaag" op Radio 1 (zie audio onder). “Alle vrije beroepen hebben zo’n raad die over de waardigheid van het beroep waakt.”