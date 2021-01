Sportjournalist maakt radio met senioren van vier woonzorgcentra in Lievegem: “Radio verbindt en omarmt”

"Eerst was het de bedoeling om ook de bewoners van de woonzorgcentra coronaproof in de studio uit te nodigen, maar dat idee is afgevoerd", gaat Boudeweel verder. "Deze week wordt iedereen er gevaccineerd en dus mocht niemand het risico lopen om besmet te raken. We plaatsen onze mobiele studio voor het woonzorgcentrum." De bewoners van de verschillende woonzorgcentra kunnen zelf hun geliefde muzieknummers aanvragen. In de studio worden dan bekende inwoners geïnterviewd. Er worden ook interviews uitgezonden met bewoners die eerder zijn opgenomen. “Het moet vooral warme radio worden, het moet mensen verbinden in de muziek”, zegt Tom Boudeweel nog.

Iedereen kan de uitzending volgen op FM 97.2 of via de website van Lievegem. Klik hier