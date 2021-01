Recordaantal transgenders meldt zich aan bij UZ Gent voor behandeling, maar wachttijd loopt op: "Dramatisch"

Wachtlijsten die het Centrum eigenlijk nauwelijks nog aan kan. In 2019 werd er ook al eens aan de alarmbel getrokken omdat de wachttijden voor een behandeling te lang werden.

Professor Guy T'Sjoen, diensthoofd van het Centrum, is zich bewust van het probleem en geeft toe dat een wachttijd van anderhalf jaar, te lang is.

"Want de behandeling moet na dat eerste gesprek eigenlijk nog starten. Dat is dramatisch voor volwassenen die dit al lang overwegen, maar ook voor jongeren die er mee worstelen. We laten de mensen natuurlijk niet aan hun lot over. Via de lokale hulpverlening bijvoorbeeld, voor ze bij ons instromen."

"Maar we proberen ondertussen ook andere centra te motiveren om een zelfde zorg te gaan organiseren. Zo'n lange wachtlijst als bij ons is echt niet langer houdbaar. Er is gelukkig al een startend initiatief in het ziekenhuis Oost-Limburg in Genk."

Volgens T'Sjoen moeten er ook dringend centra bijkomen in Brussel en Wallonië. Beide regio's hinken namelijk nu wat achterop. "Transgenders van daar komen vaak naar Gent voor een behandeling", klinkt het.

Een verklaring voor het stijgend aantal aanmeldingen, ziet T'Sjoen in de aanpassing van de genderwet in 2018, waardoor je geen operatie meer moet ondergaan of consults moet voorleggen om op je identiteitskaart van geslacht te kunnen veranderen.

Natuurlijk heeft de bekendheid van het Centrum van UZ Gent ook geleid tot meer aanmeldingen net als de media-aandacht voor rolmodellen zoals Sam Bettens en Bo Van Spilbeeck.

Beluister hieronder het gesprek met Guy T'Sjoen in "De ochtend":