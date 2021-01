Reizen Lauwers annuleert alle skireizen krokusvakantie: "Veiligheid personeel en reizigers staat voorop"

16 van de 21 Vlaamse ski-organisaties schrappen alle boekingen voor reizen tot en met de krokusvakantie. Reizen Lauwers uit Boechout is één daarvan. "Er waren dit jaar al de helft minder boekingen voor skivakanties in die periode", zegt Sandra Lauwers. "We zullen zo'n 750 klanten contacteren en hun geld voor de geschrapte skivakantie teruggeven. De gezondheid van onze reizigers en medewerkers staat voorop." De 16 ski-organisaties gaan zelf preventief over tot annulatie. "Gezien de huidige coronapandemie en de bijhorende quarantainemaatregelen kunnen we een veilige georganiseerde reis niet garanderen", zegt Sandra Lauwers.