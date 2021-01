Seppe Nobels van Graanmarkt 13 in Antwerpen is één van de eerste 10 chefs met "groene" Michelinster in ons land

"Als klein manneke keek ik altijd op naar sterrenchefs", vertelt Seppe Nobels blij na de uitreiking. "En dit is een compleet nieuw verhaal bij Michelin. Ik had al wel gehoord van die groene sterren in Japan en in Frankrijk. Dus om die nu te krijgen, dat is echt een heel leuk gevoel."

Had hij dan toch niet liever een echte ster gekregen? "Goh, een ster is een ster, in mijn ogen. Anders zouden ze het maar een groen klavertje moeten noemen", lacht hij. "Er zijn in België 150 sterrenchefs en daarvan hebben er 10 een groene ster. Het is een supermooie onderscheiding. Want als er iets leeft in de maatschappij nu, dan is het duurzaamheid. Dat is veel belangrijker dan etiquette of een bepaalde sfeer in een restaurant. Duurzaamheid leeft bij iedereen en het is fijn om daaraan mee te sleutelen."