Serie "Sex and the city" krijgt vervolg met oorspronkelijke actrices, behalve Kim Cattrall (Samantha)

"Sex and the city" kwam in 1998 voor het eerst op tv. De serie was gebaseerd op een boek van Candace Bushnell met dezelfde naam. De serie was baanbrekend omdat vrouwen er openlijk praatten over hun sekleven, dates en relaties. Ook mode speelde een heel belangrijke rol. "Sex and the city" won verschillende Emmy Awards en Golden Globes, de belangrijkste Amerikaanse tv-prijzen.