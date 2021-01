Stad Hasselt wil een trambus als alternatief voor de sneltram: "Regionale hoofdstad stelt zich op als kruidenier die niet verder denkt dan eigen deur”

Het Hasselts stadsbestuur wil geen spartacustram meer in de binnenstad. Ze wil een vervoersmiddel dat flexibeler is en stelt een trambus voor. Dat is een lange bus die veel mensen kan vervoeren maar niet over een spoor loopt. “Onzin”, vindt verkeersdeskundige Willy Miermans.” Een trambus over het hele traject werkt niet.”