Storm van negatieve reacties op nieuwe logo van stad Turnhout

"Dat hadden we ook verwacht", zegt burgemeester Paul Van Miert. "In het verleden hebben we dit ook al eens gedaan en een nieuw logo zorgt altijd voor opschudding en maakt iets los bij de mensen", aldus Van Miert. Het vorige logo van de stad Turnhout was al 15 jaar oud en dus was het tijd voor verandering. "Dat ligt altijd een beetje moeilijk. Toen het hert (symbool voor Turnhout) uit ons logo verdween, is er zelfs betoogd om dat hert terug te krijgen", vertelt de burgemeester in Start Je Dag.