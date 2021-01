Teruggekeerde reizigers veroorzaken enorme stijging in aantal coronabesmettingen in Brussel

De grote vrees van onder anderen virologen en ook van Inge Neven is dat een variant van het virus, zoals de Britse, ons land mee binnenkomt met een reiziger. "Daarom dat we ook meer moeten testen en die verplichte quarantaine moeten opvolgen", verduidelijkt Neven. "We moeten er alles aan doen om die derde golf absoluut te vermijden. En wie in het buitenland is geweest, kan andere varianten van het virus meebrengen. Zoals de Britse variant, die veel besmettelijker is."