Thais restaurant uit Knokke-Heist krijgt eerste Michelinster: "We hadden het écht niet verwacht"

"De wervelwind van smaken uit het noordoosten van Thailand": zo omschrijft Michelin het restaurant Boo Raan uit Knokke-Heist. Zaakvoerder Patrick De Langhe: "Smaak is onze corebusiness. We proberen onze klanten een ervaring van smaken aan te bieden, die ze misschien ooit op reis geproefd hebben. Daarvoor krijgen we nu een Michelinster. Het is fantastisch."

Bij de nieuwkomers in de Michelingids zijn er meest van al West-Vlaamse chefs. Naast Boo Raan krijgt Willem Hiele van het restaurant "Willem Hiele" in Koksijde zijn eerste Michelinster. Ook "L'envie" uit Sint-Denijs bij Zwevegem krijgt voor het eerst een ster. De Brugse brasserie "Bar Bulot by Hertog Jan" ook.