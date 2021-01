Toerisme in Brugge beleefde absoluut dieptepunt in 2020

Dat het toerisme een rampjaar beleefd heeft, weten we allemaal. Maar de naakte cijfers doen ook de Brugse burgemeester Dirk De fauw (CD&V) schrikken. "Het voelt vreemd aan dat de top 10-dagen van 2020 zich op één na allemaal situeren in januari en februari, traditioneel de kalmste periode van het jaar. Toen was er bij ons nog geen sprake van corona. In januari noteerden we zelfs nog een groei. Maar in maart kelderden de bezoekersaantallen."

De verblijfslogies, cafés, restaurants en winkels in Brugge kregen rake klappen vorig jaar. Ze zagen hun omzet met ongeveer 65 procent verminderen, doordat de toeristen massaal wegbleven. Burgemeester De fauw: "We laten onze zwaar gehavende sector niet in de steek. Het stadsbestuur zorgt voor steun in de vorm van kortingen, vrijstelling van taksen en effectieve financiële hulp."

