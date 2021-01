Tot 3 jaar cel voor bende die inbrak bij achttal bedrijven

De drie dertigers werden opgepakt na een aantal inbraken in Lille eind juni. De nummerplaat van hun wagen werd toen geregistreerd en de auto werd later opgemerkt op een snelwegparking in Luik. De inbrekersbende lag er te slapen in de auto.

Twee van de mannen krijgen een gevangenisstraf van 3 jaar en een boete van 4.000 euro voor de inbraken en voor bendevorming. De derde man is veroordeeld tot 30 maanden cel en een boete van 3.200 euro.