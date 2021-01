Twintiger komt om na een inhaalmanoeuvre in Herzele

Rond 11.30u is in Herzele, in de Ressegemstraat, een dodelijk verkeersongeval gebeurd. Een man van 21 kwam er na een inhaalmanoeuvre terecht tegen een boom en overleefde de klap niet. Hij zou een inschattingsfout gemaakt hebben. De man kwam eerst met 2 wielen in de berm terecht en belandde later tegen de boom. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval. Door het ongeval was er lokaal tijdelijk verkeershinder.