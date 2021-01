Vaccinatie uitgesteld in woonzorgcentrum in Houthulst door uitbraak: “39 bewoners en 12 personeelsleden besmet”

Waar ze in de woonzorgcentra voor vrezen, is gebeurd in Merkem bij Houthulst. “Voorlopig geen vaccinaties dus, dat is heel spijtig”, zegt burgemeester van Houthulst Joris Hindryckx (CD&V plus). “Die mensen kregen eindelijk perspectief en dan is er nu die uitbraak van het virus zelf. Bijna de helft van de bewoners zijn besmet. Dat zal dus waarschijnlijk meer dan een week uitgesteld worden.”

Er is ook personeel besmet. “Ze zullen zelfstandige verplegers moeten inschakelen, want 12 personeelsleden die uitvallen is echt wel veel”, besluit Hindryckx.