Evenementenbedrijf uit Heusden-Zolder wil handje helpen bij oprichten vaccinatiecentrum: "Laat ons helpen"

In Limburg komen er in totaal 16 vaccinatiecentra. "We starten met één centrum per eerstelijnszone, dat zijn er een achttal in Limburg", vertelt Dirk Ramaekers, medisch directeur van het Jessa Ziekenhuis en hoofd van de taskforce vaccinatiestrategie. "Dat aantal wordt snel verdubbeld." Tegen eind deze week moet ook duidelijk worden waar die vaccinatiecentra juist zullen liggen. In Maaseik stelt burgemeester Johan Tollenaere (Open VLD) het voormalige ziekenhuis voor, in het centrum van de stad. De inkomhal en de vele kamers op de benedenverdieping kunnen na een schoonmaakbeurt al meteen gebruikt kunnen worden. Ander voordeel is de ruime parking en de nabijheid van het nieuwe ziekenhuis, wat logistieke voordelen biedt bij het het bewaren van de materialen maar ook bij eventueel medische hulp.