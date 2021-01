Vaccinatiecentrum Gent komt in Flanders Expo: "Tot 3.000 mensen per dag vaccineren"

De overheid start met een massale inentingscampagne om de coronacrisis zo snel mogelijk te beëindigen. Ze rekent daarvoor ook op de lokale besturen. In Gent zullen inwoners vanaf maart terecht kunnen in een vaccinatiecentrum in Flanders Expo. Een hal daar wordt er omgebouwd. De 65-plussers en de risicopatiënten komen eerst aan de beurt. Daarna volgen de essentiële beroepen, zoals brandweer en politie, en vanaf juni volgt de brede bevolking.

In februari wordt hal 7 klaargemaakt. Er zullen 12 'straten' komen waar je je prik kan krijgen. Op die manier komen minstens 3.000 Gentenaars per dag aan de beurt. "Er zullen ook 's avonds en in het weekend vaccinatiemomenten zijn", zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD). Volgens hem zal alles klaar zijn tegen 15 februari zodat er al kan getest worden om zo vanaf maart echt te beginnen. Mocht blijken dat die 12 straten niet genoeg zijn, dan kunnen dat er nog 16 worden.