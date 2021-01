Veel meer fietsers in Brussel vorig jaar

Corona heeft het fietsen ongetwijfeld een serieuze boost gegeven. Maar ook het weer hielp. We kenden een milde winter en dat weerspiegelt zich al in een forse stijging van het aantal fietsers in het voorjaar. In januari 2020 noteerden de meetpalen meer dan een verdubbeling van het aantal fietsritten. Tijdens de eerste lockdown steeg het aantal fietsers om daarna in mei en juni een piek te bereiken met meer dan 420 000 fietsritten per maand. In de zomer bleef dat aantal behoorlijk op peil. Maar in het najaar zien we toch weer een geleidelijke vermindering, al ligt hun aantal toch nog beduidend boven het gemiddelde van 2019.