Verenigde Staten brandmerken de sjiitische Houthi-militie in Jemen als "terroristische organisatie"

Minister Pompeo zegt dat hij niet enkel Ansar Allah, maar ook drie van zijn leiders (Abdul Malik al-Houthi, Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Houthi en Abdulla Yahya al-Hakim) op de lijst van wereldwijde terreurgroepen en terroristen wil plaatsen. Ansar Allah of "dienaren van god" is de officiële naam van de sjiitische Houthi-militie die een groot deel van Jemen controleert. Concreet gevolg is van die beslissing is dat zaken doen met de Houthi's voortaan strafbaar zou worden onder Amerikaans recht.