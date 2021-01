Bakker uit Kemzeke verkoopt 10 keer meer worstenbrood en appelbollen: "Verloren Maandag wordt steeds populairder in Waasland"

“21 jaar geleden zijn we begonnen met het bakken van de worstenbroodjes en de appelbollen", gaat de bakker verder. "Toen bakten we er 200. Nu zitten we al aan 2.000. Dat betekent dat de inwoners de traditie vanuit Antwerpen aan het overnemen zijn. Het is voor ons de drukste dag van het jaar. Het is zelfs drukker dan op Moederdag en Kerstdag. Het is ook minder arbeidsintensief, want aan taarten werk je langer én je hebt meer grondstof nodig. Bij worstenbroodjes en appelbollen is het vrij eenvoudig. Je hebt alleen maar bladerdeeg, appel en worst nodig. Dat maakt dat onze omzet tijdens Verloren Maandag de hoogste van het jaar is.”

