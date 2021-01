Geschorst gemeenteraadslid Melikan Kucam 8 jaar naar cel voor gesjoemel met humanitaire visa

De zaak-Kucam werd in 2019 mede door ons magazine "Pano" naar buiten gebracht, al was het parket ook al bezig met een onderzoek. In 2017 had Kucam het initiatief genomen om oosterse christenen te redden uit het oorlogsgebied in Syrië en Irak. Hij nam daarvoor contact op met het kabinet van Francken. Kucam, die zelf verkozen was als N-VA-gemeenteraadslid in Mechelen, had goede banden met het kabinet. Hij screende de families die gered wilden worden, en bepaalde wie er op de lijsten kwam van mensen die recht zouden krijgen op een visum. 246 mensen konden op die manier uit de handen van terreurgroep IS gered worden. Tot daar niks verkeerds.