23 jongeren veroordeeld voor lockdownfeestjes in Antwerpen: "Egoïstisch en asociaal"

De zwaarste straf die vandaag werd uitgesproken, is een geldboete van 1.200 euro en een gevangenisstraf van 2 maanden. "De rechtbank hield rekening met de context, met het strafblad van de verdachten en met het aantal processen-verbaal dat er al tegen hen was opgesteld." Maar het was ook de bedoeling om een signaal te geven, zegt de persrechter: "De rechtbank wilde in de eerste plaats wijzen op de ernst van deze coronacrisis, en heeft het belang benadrukt van de coronamaatregelen die werden ingesteld. En dus heeft de rechtbank gezegd dat het egoïstisch en asociaal is om je niet aan die coronamaatregelen te houden, omdat men het eigen belang boven het maatschappelijk belang plaatst. En wie de regels overtreedt, geeft aan anderen het signaal dat ze dat ook kunnen doen."

Binnenkort volgen nog meer vonnissen over lockdownfeestjes.