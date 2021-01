Werken nieuwe toegangsweg Kattevennen gestart: "Meer volk ontvangen in 2021 op een comfortabele en veilige manier"

"Er komt een nieuwe toegangsweg en een nieuwe grote parking waardoor we de site verder gaan kunnen ontwikkelen", zegt bevoegd schepen Toon Vandeurzen (CD&V). "Er staat dit jaar heel wat op de planning. Zo gaan we het bliksempad openen samen met Sport Vlaanderen, we krijgen een nieuwe concessionaris (n.v.d.r. is iemand die van de overheid het recht heeft verkregen om een bepaalde activiteit te vervullen), de dome die we pas geïnstalleerd hebben gaan we laten renderen door nieuwe films aan te kopen en we zullen verder ook inzetten op liveshows. Daarom is het zo belangrijk dat die nieuwe toegangsweg er is, zodat we meer volk op een fatsoenlijke, comfortabele en veilige manier kunnen ontvangen."