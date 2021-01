Werken Rillaarseweg in Tielt-Winge stil door faillissement aannemer

De aannemer was sinds vorige zomer aangesteld voor de werken op de Rillaarseweg, maar intussen is hij failliet. En dus moet er een nieuwe gevonden worden. De werken zullen daardoor vertraging oplopen. Burgemeester van Tielt-Winge Rudi Beeken (Open VLD): "We gaan al zeker een maand vertraging oplopen door het faillissement van de aannemer. En dan moet er nog een andere aannemer aangesteld worden. Die gaan we wel vinden, want het is niet meer zo'n zwaar werk dat moet gebeuren. Maar die aannemers hun orderboek is goed gevuld. Zij kunnen niet zomaar alles laten vallen en hier beginnen. In de praktijk zou het dus meerdere maanden kunnen duren."