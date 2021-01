West-Vlaamse organisatoren weten nog niet of hun muziekfestival zal kunnen plaatsvinden

Artiesten uit het buitenland uitnodigen leek ook vorig jaar al een - letterlijk - verre droom, de binnenlandse artiesten werden herontdekt, al bleef het altijd spelen met de handrem op. Bavo Vanden Broeck van het Dranouter festival weet niet of buitenlandse artiesten uitnodigen zal kunnen. "Je zou het kunnen overwegen", zegt Patrick Keersebilck van het Cactusfestival, "maar het heeft weinig zin om daar nu al over te speculeren, omdat we niet weten wat er in de maand juli zal opgelegd worden als maatregel." Carl Windels van Labadoux: "We zullen niet een artiest uit een land in de rode zone naar hier laten komen, om hem dan in quarantaine te laten gaan. We zullen geen zotte dingen doen. " Campo Solar kiest altijd voor Belgisch talent en zelfs voor lokale artiesten. "Een nationale artiest uit ons land, met een lokale artiest in het voorprogramma", zegt Karel Standaert. Leffingeleuren hoopt buitenlandse artiesten op de affiche te kunnen plaatsen. "Amerikaanse artiesten, dat zie ik nog niet gebeuren, maar Britse wel", zegt Lode Pauwels, "Wij zijn een nichefestival. Het ontdekken van nieuwe, jonge bands uit het buitenland is ons handelsmerk."