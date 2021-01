Yente Thomas (17) uit Evergem krijgt als eerste tiener in België coronavaccin: "Ik was eerst wat van mijn melk"

Thomas zit in zijn laatste jaar gezondheids- en welzijnswetenschappen op Sint-Laurens in Zelzate. Vorig jaar mocht hij stage doen in een rusthuis in Ertvelde. “Ik vind het heel leuk om met mensen te praten. Daar heb ik ook gemerkt dat de job echt iets voor mij is”, zegt hij daarover.

Toen hij zag welke drama’s er zich afspeelden in de woonzorgcentra vond Yente het vanzelfsprekend om zich aan te bieden om vrijwilligerswerk te doen. Hij stuitte al snel op een vacature om logistiek medewerker te worden in het woonzorgcentrum De Mey in Wachtebeke. “Daarop heb ik meteen gereageerd en nu geef ik de bewoners eten en maak ik hun bedden”.

Wanneer hij het coronaspuitje toegediend krijgt is afhankelijk van welke dag de vaccins toekomen. “Ik verwacht het deze week wel”, aldus Yente.

