180 leerlingen van school in Munte geëvacueerd: “De brandweermannen zijn onze helden”

Rond 10 uur 's ochtends hing er in de Steinerschool een sterke gasgeur. Alle 180 leerlingen zijn vlug ondergebracht in de kerk aan de overkant van het plein. De brandweer was vlug ter plaatse, en zag dat de druk van de bovengrondse propaantank was weggevallen. Ondertussen is dat probleem opgelost en is iedereen weer naar de klas. “De evacuatie is heel vlot verlopen”, aldus burgemeester Filip Thienpont (CD&V) “Voor de leerlingen was het natuurlijk een heel spannend moment, waarbij ze van dichtbij eens hun helden van de brandweer konden aanschouwen.”