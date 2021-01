Bestelwagen brandt uit aan ziekenhuis van Veurne

Net voor de man aankwam aan de thuiszorgwinkel op de Iepersesteenweg, viel zijn bestelwagen plots stil. Toen er een steekvlam uit de motorkap kwam, sprong hij uit zijn cabine. Enkele seconden later stond alles in lichterlaaie. Daarbij schoot ook een boom in brand. De chauffeur kon tijdig ontkomen maar is aangeslagen. “Mijn gsm en mijn portefeuille met foto’s van de kinderen is in de cabine gebleven”.

Door het vuur was er heel wat dikke, zwarte rook. Het AZ West dacht er even aan om de spoedafdeling te evacueren, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig. Het ziekenhuis was een tijdje moeilijker bereikbaar. De brandweer van Veurne kon snel blussen en de weg is ondertussen schoongemaakt.

Bekijk hier de beelden van de brandweeroperatie: