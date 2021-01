Bewaakte fietsenstalling in Sint-Genesius-Rode aan station moet dieven ontmoedigen: "Mensen durven niet meer met de fiets naar het station komen"

De gemeente trekt 200.000 euro uit voor de bouw van een bewaakte constructie, een loods, vlak naast de treinperrons in de bocht van de Zoniënwoudlaan. "Daar zal plaats zijn voor 270 fietsen. Dat is veel meer dan dat er nu plaatsen zijn voor het station. Maar we geloven wel dat meer mensen opnieuw de fiets zullen nemen wanneer ze weten dat ze die veilig kunnen achterlaten", gaat Delacroix verder. Wie de fietsenstalling wil gebruiken zal zich vooraf moeten registreren, en er worden ook camera's geïnstalleerd om dieven te ontmoedigen. Wanneer de fietsenstalling van de NMBS dan klaar is, kan de constructie hergebruikt worden voor de technische dienst, of andere noden van de gemeente.