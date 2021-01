Bijenliefhebbers in Mechelen vrezen Aziatische hoornaar: "Nu moment om slapende koninginnen te vangen en te verdelgen"

Het is wel oppassen dat je de Aziatische hoornaar niet verwart met de Europese. "Mensen denken vaak dat de grootste wespen de gevaarlijkste zijn, maar dat is niet zo. De Europese hoornaar is groter dan de Aziatische, maar niet gevaarlijk. De Aziatische is iets kleiner en vooral te herkennen aan haar gele poten. Maar wil je zeker zijn, post dan een foto op waarnemingen.be en dan krijg je snel een antwoord."

Mocht je dan zo'n Aziatische hoornaar gevonden hebben, dan kan je ze doden: "Het makkelijkst is het potje gewoon een tijd in de diepvries te steken. Die diertjes slapen al en dan slapen ze gewoon in. Elke koningin die we zo kunnen verdelgen, betekent een nest van honderden hoornaars minder."