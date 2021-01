Boksclub voor mensen met parkinson in Opwijk: "Boksen om parkinson te verslaan"

Maar in Opwijk vinden ze dat geen uitzonderlijk nieuws. Daar is zelfs een boksclub speciaal voor mensen met de ziekte van Parkinson, de club heet ParkiBoks. "Dat is een trend die overgewaaid is uit Amerika," vertelt Sonja Masco van ParkiBoks. "Het is niet zuiver boksen, want er is geen fysiek contact. Je doet boksgerelateerde oefeningen waarmee je je evenwicht, coördinatie en kracht kan oefenen. Dat zijn de dingen die achteruit gaan bij mensen met parkinson. Je doet dus de bewegingen van het boksen, maar we gaan niet op mekaar slaan want we zien mekaar te graag." (lacht)