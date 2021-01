Brussels Gewest investeert 1 miljard in MIVB

"Die investering is absoluut noodzakelijk om het hoofd te kunnen bieden aan het stijgend aantal ritten van de afgelopen jaren", zegt An Van hamme van de MIVB. "Er zijn al extra bussen besteld, en er komen nog nieuwe hybridebussen aan dit jaar. Ook de eerste exemplaren van de nieuwe tram komen er aan, en er zullen 11 nieuwe metrostellen nog dit jaar in dienst worden gesteld, waardoor we de frequenties verder kunnen opdrijven."

Voor die investeringen trekt de MIVB een half miljard uit. Het overige geld gaat naar lijnen in nieuwe wijken en naar werken aan het Noordstation.