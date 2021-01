Burgemeester Kinrooi: "Grenzen sluiten doe je niet alleen"

In de eerste lockdown waren de grenzen met Nederland gesloten. Alleen personen die konden bewijzen dat ze voor hun werk in België of Nederland moesten zijn, werden doorgelaten. Maar zover wil de burgemeester van Kinrooi Jo Brouns (CD&V) het deze keer niet laten komen. "Grenzen sluiten doe je niet alleen”, vertelt de burgemeester. “Je moet dat doen in samenspraak met Nederland om een draagvlak te creëren bij zowel de inwoners van België als de inwoners van Nederland. De verschillen in coronabeleid in beide landen zijn vandaag nog veel te groot."